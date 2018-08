Calciomercato Serie B, colpi Cosenza e Livorno. Le ultime

Calciomercato di B che sta per chiudere ma i 19 club sicuri di parteciparvi si danno da fare a poche ore dal gong. Il Perugia in pressing su Gabriel (Milan, era all’Empoli) Verre (Sampdoria), Kingslay (Bologna) e per il ritorno dell’attaccante Han (Cagliari). Il Foggia ha chiuso per Galano (il Parma l’ha ceduto in prestito), con lui arrivano anche il fantasista Chiaretti (Cittadella), il centrocampista Cicirelli (Salernitana) e il difensore Boldor (Verona), mentre è pronto l’ultimo assalto a Mammarella (Pro Vercelli). Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Brescia sul centrale Caldirola (Werder Brema), il mediano Addae (Ascoli) e l’attaccante Ceravolo (Parma). Contratto triennale per il difensore Terranova (Frosinone) con la Cremonese che oggi chiude per il centrocampista Emmers (Inter). Lo Spezia insiste per Galabinov (Genoa). Zigoni (Venezia) e Vogliacco (Juventus) verso il Padova, che rinuncia a Marilungo. Il Verona ingaggia il centrocampista Colombatto (Cagliari) e il difensore Empereur (triennale) dal Foggia in cambio di Boldor. Altro rinforzo per il Venezia: in attacco è fatta invece per Citro (Frosinone).

L’Ascoli scatenato: chiuso il discorso per Frattesi (Sassuolo) ma sono prossimi a vestire la maglia bianconera Valentini (Oviedo), Ninkovic (Genoa, era a Empoli) e Ingrosso (Pisa), oggi potrebbe arrivare anche Vaisanen (Spal), mentre per Vacca (Parma) è volata con Salernitana e Livorno. Carpi ha preso Rigione (Chievo, era al Cesena) ed è vicino all’esterno d’attacco Nicastro (Foggia). Altri due innesti per il Livorno: presi Rolando (Sampdoria, era al Palermo) e Fedato (Foggia); per la mediana Scozzarella del Parma. Il Pescara ufficializza il terzino Matteo Ciofani (Frosinone) e aspetta per l’attacco Scamacca (Sassuolo) se parte uno tra Bunino (può andare alla Juve B) e Cocco; possibile ritorno in Abruzzo di Del Sole dalla Juventus nel caso in cui il giovane Elizade vada ai bianconeri.

Il ds del Cosenza Trinchera ha completato un poker di acquisti: presi Garritano (Chievo), Maniero (Novara), Verna (Pisa, era al Carpi) e Legittimo (Lecce); adesso i calabresi aspettano il sì di Sciaudone (Novara) per la mediana. Altri due rinforzi per la Salernitana: ecco Anderson (Lazio, era al Bari) e Migliorini (ex Avellino), per completare l’organico i campani inseguono ancora un centrocampista: idea Gaudino dal Chievo. Il Lecce, dopo un lungo inseguimento, chiude per La Mantia (contratto triennale) dall’Entella e Scavone dal Parma: ora i giallorossi puntano Meccariello (Brescia) per completare la difesa. Simic torna al Crotone dal Milan. Infine il Palermo, che tratta Venuti (Benevento) e aspetta di ufficializzare Clemenza (Juventus, era all’Ascoli).