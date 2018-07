Camerun, Eriksson vicino alla panchina della nazionale

Un allenatore di grandissima esperienza internazionale è pronto a rimettersi in sella. Stiamo parlando di Sven Goran Eriksson che si trova ad un passo dalla firma con il Camerun. L’ex commissario tecnico dell’Inghilterra ha viaggiato giovedì a Yuandé per incontrare i leader della federazione calcistica del Camerun (Fecafoot), ma ancora non è stato ufficializzato il tutto perché manca l’accordo sull’ingaggio. Eriksson chiede 1,9 milioni di euro, il doppio di quanto è disposto a dare la federazione camerunese, ma nonostante la distanza, i negoziati sono andati avanti in queste ore e l’intesa sembra essere vicina.

ALTERNATIVE – La Fecafoot, oltre all’ex allenatore della Lazio, aveva altri cinque nomi nella propria lista per il ruolo da commissario tecnico. John Toshack era uno dei favoriti, ma ha firmato per un club. Stesso discorso per il tedesco Antoine Hey, mentre Carlo Queiroz prolungherà il proprio contratto con la Nazionale iraniana. La scelta alla fine è ricaduta su Sven Goran Eriksson, il quale ha trascorso una stagione senza allenare dopo le avventure sulla panchine di Guangzhou R&F, Shanghai SIPG e Shenzen in Cina.