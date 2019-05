Celtic, c’è anche Ranieri per la panchina

Potrebbe esserci la Scozia nel futuro di Claudio Ranieri. L’attuale tecnico dela Roma, al termine della stagione in corso, dovrebbe lasciare il club giallorosso e nel suo destino potrebbe esserci il campionato scozzese e la panchina prestigiosa del Celtic.

Secondo quanto riporta The Scottish Sun, infatti, il club scozzese deve decidere se offrire il rinnovo a Lennon, arrivato come traghettatore dopo l’addio di Brendan Rodgers o di affidarsi ad un altro allenatore. In passato si era parlato anche di José Mourinho, ma il nome che diventa sempre più caldo è quello, appunto, di Claudio Ranieri. Alternative all’italiano anche Bilic e Blanc.

Vedremo se Ranieri vorrà provare l’ebrezza del campionato scozzese, piazza unica al mondo e che potrebbe garantire anche belle soddisfazioni dal punto di vista di una possibile vittoria nel campionato, dove il Celtic è sempre ai vertici.