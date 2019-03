Chelsea, Abramovich mette in vendita Kepa per aver disobbedito a Sarri

Clamorosa indiscrezione arriva dall’Inghilterra e in particolar modo da Londra. Il proprietario del club Roman Abramovich ha deciso di mettere in vendita il portiere Kepa per aver disobbedito all’ex allenatore Maurizio Sarri nella finale della Coppa di Lega, persa ai calci di rigore contro il Manchester City di Pep Guardiola. Il portiere spagnolo a pochi minuti dai calci di rigore, infatti, nonostante il tecnico dei londinesi avesse deciso di sostituirlo con Caballero, non ne ha voluto sapere di uscire dal campo mandando su tutte le furie proprio l’ex Napoli. Nonostante i chiarimenti di circostanza, alla fine il club ha deciso di multare l’estremo difensore con 225 mila euro da donare alla fondazione del Chelsea. Lo stesso giocatore ha poi chiesto scusa ai fan sul sito del Blues: “Ho sbagliato e voglio dimostrare ai tifosi di meritarmi il perdono accettando qualsiasi punizione da parte della società”. Ma oggi il magnate russo ha dato ragione a Sarri decidendo di vendere il portiere arrivato l’8 agosto 2018. Il Chelsea ha pagato una somma record per Kepa: 80 milioni di euro. In questa stagione, lo spagnolo ha giocato 38 partite subendo 36 gol.