Chelsea, Azpilicueta trattiene Hazard: “È il nostro miglior giocatore. Mercato? Ci conviviamo…”

In casa Chelsea a tenere banco non è solo il futuro del tecnico Maurizio Sarri. L’altro nome caldissimo, sul fronte mercato, è quello del numero 10 Eden Hazard. Il belga è corteggiato da tempo dal Real Madrid e le voci di una sua possibile partenza non accennano a diminuire, anzi…

A parlare della situazione del compagno di squadra, è stato Cesar Azpilicueta, terzino e capitano del Chelsea che a margine di un evento organizzato dall’Uefa in vista della finale di Europa League, si è soffermato proprio sul numero 10. Come riporta Mundo Deportivo, lo spagnolo riconosce l’importanza di Hazard e non vorrebbe privarsene.

“Noi giocatori non sappiamo più di quello che tutti sanno già. Conosciamo Hazard. Sappiamo che è un giocatore molto importante. Conviviamo con le voci di mercato che vogliono la partenza dei calciatori ogni estate. Hazard è il nostro miglior giocatore e penso che tutte le squadre abbiano lo stesso problema. Al Chelsea siamo molto contenti di lui e spero che rimanga ancora a lungo con noi”, ha spiegato Azpilicueta. “È in Inghilterra da sette anni e dimostra sempre la sua qualità, il suo talento, la sua facilità di essere decisivo nelle partite. Allenarsi ogni giorno con lui è incredibile”.