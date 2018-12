Chelsea, gli occhi del Bayern Monaco su un tuo talento

Il Bayern Monaco guarda al futuro, cercando giovani talenti da inserire nella propria rosa. E l’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza bavarese sarebbe quello di Callum Hudson-Odoi, gioiello classe 2000 di proprietà del Chelsea. L’indiscrezione è stata riportata da Sky Sports UK, secondo cui il Bayern sarebbe pronto a formulare un’offerta di 20 milioni di sterline per strappare il giocatore dalla società londinese. Ma quelli dei bavaresi non sono gli unici occhi che hanno messo nel mirino Hudson-Odoi: anche il Borussia Dortmund sarebbe infatti interessato al giovane inglese, che ha già debuttato in Premier League la scorsa stagione con la maglia dei blues e che sembra avere tutte le carte in regola per vivere un futuro da assoluto protagonista.