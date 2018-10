Chelsea, Hazard: “Io via a gennaio? Non mi muovo da Londra”

Il sogno di un bambino che di nome fa Eden e che di nome fa Hazard, quello di andare a giocare nel Real Madrid. Negli scorsi giorni l’attaccante del Chelsea si è aperto, raccontando che fin da piccolo avrebbe voluto vestire da maglia dei Blancos. Ormai a Londra dal 2012, pareva che la strada di Hazard conducesse in Spagna già nel prossimo calciomercato di gennaio. Ma come riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, il belga non avrebbe intenzione di lasciare la Premier League quest’inverno: “Se lascio Londra a gennaio? No”. Questa la risposta di Hazard incalzato dalle insistenti domande di questi giorni. Per il momento l’ex Lille non sembra intenzionato a lasciare il Chelsea. Ma non è detto che in un futuro non tanto lontano non vi sia il Real Madrid nel destino di Eden Hazard. Il bambino con il sogno nel cuore che potrebbe realizzare il suo desiderio.