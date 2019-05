Chelsea, Hazard via? Non tutti sarebbero tristi: la reazione di Willian è inaspettata

Eden Hazard potrebbe lasciare il Chelsea alla fine della stagione. Il belga è corteggiato da tempo dal Real Madrid e le voci di un suo possibile trasferimento in Spagna non hanno mai smesso di diffondersi dal mercato di gennaio ad oggi.

Se da una parte, c’è chi sarebbe davvero triste di perdere il 10 belga – non ultime le parole del capitano dei Blues Azpilicueta -, dall’altra fa parlare la reazione tutt’altro che triste di un altro compagno, il brasiliano Willian.

Intervistato da Sky Sports Premier League, l’esterno del Chelsea ha commentato in modo piuttosto particolare la possibile partenza di Hazard: “Penso sia difficile commentare questa situazione perché nessuno di noi sa cosa accadrà in futuro. Cosa posso dire…se andrà via sarà molto triste…”.

Peccato che nell’esprimere la propria “tristezza”, a Willian scappi un grosso sorriso che rivela esattamente l’opposto di quanto appena affermato. Con l’eventuale cessione di Hazard, infatti, le possibilità che il brasiliano ritorni grande protagonista nel Chelsea aumenterebbero notevolemente.

Insomma, tutti tristi…tranne lui.