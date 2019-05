Chelsea, il colpo Pulisic grazie a…Aubameyang

Saranno rivali il prossimo 29 maggio, ma il Chelsea dovrà dire grazie all’Arsenal, o meglio, al suo bomber Pierre-Emerick Aubameyang. Il motivo? L’acquisto da parte dei Blues di Christian Pulisic.

Presentato ufficialmente nella giornata di ieri, il classe ’98, acquistato nel mercato di gennaio dal Borussia Dortmund per circa 64 milioni di euro, ha parlato all’Evening Standard rivelando un fattore decisivo che lo ha portato a firmare per il Chelsea. Inaspettatamente, il giovane centrocampista offensivo ha ammesso che a giocare un ruolo chiave è stato proprio l’attaccante dell’Arsenal, suo vecchio compagno nel club tedesco.

DECISIVO – “Quando l’ipotesi di andare al Chelsea si è fatta più concreta, l’ho voluto sentire. Ci ho parlato, l’ho chiamato. Con Pierre-Emerick (Aubameyang ndr) ci siamo sempre tenuti in contatto. Eravamo compagni al Borussia Dortmund. Gli ho chiesto consiglio prima di accettare di venire a Londra. Gli ho chiesto come era vivere qui. Come si trovava. E lui mi ha risposto che la amava. Mi ha detto che è una bella città con tanti posti da visitare. Quando eravamo in Germania mi ha insegnato molto. Avevamo davvero un ottimo rapporto. E’ un ragazzo molto umile anche se la gente non lo sa e magari pensa il contrario. Questa è una delle cose più belle di lui”.