Chelsea, Kepa supera Alisson: pagata la clausola da 80 milioni. È il portiere più caro di sempre

I record sono fatti per essere superati. E questa volta, il calciomercato regala un record dopo l’altro anche nella stessa sessione di mercato e nello stesso campionato, la Premier League. Prima il Liverpool con Alisson, poi il Chelsea con Kepa Arrizabalaga. Dopo il trasferimento dell’ex Roma ai Reds per 62,5 milioni di euro più 10 di bonus, arriva anche quello dell’ormai ex Atletico Bilbao al Chelsea per 80 milioni.

CLAUSOLA PAGATA – Kepa Arrizabalaga al Chelsea verrà ufficializzato nelle prossime ore. I Blues infatti, come riporta questa mattina Cadena Cope, hanno pagato la clausola rescissoria di 80 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni sportive del portiere classe ’94. I due avvocati del giocatore si sono presentati agli uffici de La Liga per depositare i documenti necessari. Con k’arrivo del portiere ci sarebbe quindi anche il tanto atteso via libera di Courtois, direzione Real Madrid per circa 35 milioni di euro. Sarri ha dunque trovato il suo numero uno e dirà presto addio al belga che da giorni chiedeva con insistenza la cessione.