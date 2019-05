Chelsea, Marcos Alonso verso il Real Madrid: “Vedremo cosa accadrà in estate…”

Tanta incertezza nel futuro del Chelsea. Dal nome del tecnico, con Maurizio Sarri sempre in bilico, alla permanenza di alcuni giocatori. Non solo Hazard in uscita dai Blues, potrebbe esserci anche l’ex Fiorentina Marcos Alonso.

Come scrive l’Evening Standard, infatti, lo spagnolo piace al Real Madrid che starebbe pensando a lui per la corsia mancina della prossima stagione. Per Alonso sarebbe un ritorno dato che aveva già vestito la camiseta blanca salvo poi, nel 2010, trasferirsi al Bolton Wandereres. Sempre secondo il tabloid inglese, il giocatore del Chelsea avrebbe dichiarato: “Sono felice al Chelsea ma vedremo cosa accadrà in estate. Sono concentrato sulla finale di Europa League contro l’Arsenal, sarei felice di restare ma sono contento degli apprezzamenti”.

Occhiolino, quindi, al Real Madrid ma anche alle altre squadra potenzialmente interessate. Futuro quantomai da decifrare per il classe ’90.