Chelsea, Morata verso il Siviglia?

Le strade di Alvaro Morata ed il Chelsea sembrano vicine a separarsi. Dopo il buon avvio di stagione con cinque reti realizzate nelle prime giornate di campionato, lo spagnolo è a secco di gol da inizio novembre, tanto che il tecnico dei blues Maurizio Sarri, in recenti dichiarazioni, non ha nascosto la propria delusione per la scarsa vena realizzativa del suo reparto offensivo. E mentre l’ex allenatore del Napoli spera di poter riabbracciare il suo pupillo Gonzalo Higuain, Morata potrebbe lasciare Londra con destinazione Siviglia. La formazione spagnola, dopo aver ceduto Luis Muriel alla Fiorentina, è infatti alla ricerca di un attaccante e avrebbe individuato nell’ex bianconero il profilo ideale da mettere a disposizione del tecnico Pablo Machin. A riportarlo è il Sun, che rivela come il Chelsea sarebbe pronto a far partire il giocatore nel caso in cui dovesse arrivare un’altra punta durante questa sessione di mercato.