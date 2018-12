Chelsea, Sarri: “Fabregas non può andar via. Abbiamo solo due giocatori in quel ruolo…”

Dopo gli ultimi rumors sul futuro di Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea, a parlare del proprio giocatore è il tecnico dei Blues Maurizio Sarri. Durante l’ultima conferenza stampa, in vista dell’impegno di domenica in Premier League, l’ex allenatore del Napoli ha messo in chiaro l’importanza del classe 1987 all’interno della sua rosa.

NON SI MUOVE – Lo aveva dichiarato anche in precedenza, ma adesso, con la sessione invernale di mercato alle porte, lo ribadisce: “In questa posizione abbiamo solo due giocatori, Jorginho e Fabregas, quindi per me sarebbe davvero un problema rimanere senza Cesc. Voglio che rimanga con noi”. Così Sarri sul futuro dello spagnolo. Poi, però, ammette: “Non conosco la decisione finale di Cesc e del club, ovviamente. Ma per me è molto importante e se Cesc andrà via penso che dovremo comprare un altro giocatore, e non è facile perché, tecnicamente, Cesc è un giocatore molto importante”.