Chievo, clamoroso: i fratelli Vignato cercati dal Barcellona

Incredibile notizia di mercato, quella riportata da Sky Sport. Secondo quanto raccolto dalla nota emittente satellitare, il Barcellona avrebbe messo nel mirino i due gioiellini del Chievo Verona Emanuel e Samuele Vignato. I blaugrana avrebbero già preso contatti con i veneti, tanto l’agente dei calciatori, in questo momento, si troverebbe in Spagna per trattare.

TRATTATIVA – I clivensi avrebbero chiesto ai catalani otto milioni di euro per lasciar partire i due giovani, rispettivamente classe 2000 e 2004. Una cifra ritenuta eccessiva dal Barcellona, che però non vuole mollare la presa sui due talenti gialloblu. Nelle prossime settimane, verosimilmente, potrebbero esserci importanti novità, con i fratelli Vignato pronti ad approdare in uno dei club più importanti del mondo.