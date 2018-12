Clamorosa bomba dall’Inghilterra, Juventus beffata: maxi scambio Real Madrid-Arsenal

Potrebbero esserci brutte notizie per la Juventus in ottica calciomercato. Dall’Inghilterra, infatti, danno per molto possibile un maxi scambio tra il Real Madrid e l’Arsenal. Protagonisti della trattativa i talenti Isco e Ozil.

Lo spagnolo è in rotta col Real Madrid e con il tecnico Solari. I tifosi sembrano essersi schierati con l’allenatore e per il classe 1992 sembra qundi non esserci altra soluzione se non la partenza dalla capitale madrilena. Stesso discorso, o quasi, per quanto riguarda il tedesco dei Gunners: dopo una partenza positiva, sono emersi i soliti problemi relativi al suo utilizzo. Piccoli infortuni, e tanti screzi anche con Emery.

SCAMBIO – Per risolvere le problematiche da entrambe le parti, secondo quanto scrive The Indipendent, sarebbe stato ipotizzato uno scambio alla pari tra il Real Madrid e l’Arsenal. Isco andrebbe dunque in Premier League, dove anche il Chelsea si era fatto avanti per affiancare Hazard, mentre Ozil farebbe ritorno a Madrid dove aveva già giocato dal 2010 al 2013. Tuttavia l’ingaggio da 300 mila sterline a settimana del trequartista tedesco, scrivono gli inglesi, potrebbe rendere molto difficile la trattativa.