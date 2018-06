Clamoroso Zidane, pronta un’offerta da 200 milioni dal Qatar

La notizia dell’addio al Real Madrid di Zinedine Zidane, arrivata a pochi giorni dalla terza vittoria consecutiva in Champions League, ha sorpreso tutti. Il tecnico francese ha ammesso che solamente con un cambiamento importante, il club avrebbe potuto continuato a vincere e per questo motivo si è fatto da parte. E’ partito quindi il toto nome per il possibile sostituto del francese che guiderà la panchina dei Blancos.

Nel frattempo si è parlato molto anche del futuro dell’ormai ex tecnico del Real, accostato al Chelsea, ma anche alla panchina della nazionale francese. Ora, però, dall’Egitto arriva un’altra indiscrezione che, se confermata, avrebbe del clamoroso: secondo quanto riportato su Twitter da un magnate egiziano, Naguib Sawiris, per l’ex bianconero sarebbe pronta un’offerta da 200 milioni: “Zidane allenerà la Nazionale del Qatar nella coppa del Mondo 2022: 50 milioni per ognuno dei quattro anni”.

REAL MADRID, ZIDANE: “HO DECISO, LASCIO LA PANCHINA”