Coutinho, il futuro è in Francia

Una stagione tra alti e bassi, che hanno spinto la dirigenza del Barcellona a non puntare più su di lui per il futuro. Stiamo parlando di Philippe Coutinho, reduce da mesi tormentati in cui è stato messo sulla graticola dalla critica e dalla tifoseria blaugrana. Il brasiliano lascerà con molta probabilità la Spagna durante quest’estate e per lui, come riporta Paris United, si prospetta una nuova avventura in Francia.

PSG – Antero Henrique, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, si sarebbe più volte visto a Londra con Kia Joorabchian, uno degli agenti del giocatore, discutendo proprio di un suo passaggio ai parigini. Una soluzione che sarebbe gradita da Coutinho, che al Psg troverebbe molti suoi connazionali, come Neymar, Thiago Silva, Dani Alves e Marquinhos.