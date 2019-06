Coutinho sceglie la futura destinazione, ma…

È ormai ai titoli di coda il matrimonio tra Philippe Coutinho e il Barcellona. Il brasiliano, nel corso dell’ultima stagione, ha infatti offerto un rendimento costellatto da numerosi alti e bassi, non all’altezza delle aspettative del club. Ed ecco così che la dirigenza blaugrana si sarebbe convinta a lasciarlo partire in estate, con il fantasista che, tra le numerose pretendenti, avrebbe espresso la sua preferenza.

CHELSEA – Coutinho, secondo quanto raccolto dall’Express, avrebbe infatti individuato nel Chelsea la soluzione migliore per lui, ma rimane un problema: i blues non posso operare sul mercato in seguito al blocco impostogli dalla Fifa. Un fattore che sta spingendo Paris Saint-Germain e Manchester United a rimanere vigili sul giocatore.