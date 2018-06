Cristante, l’agente: “In settimana comunicherà la sua scelta. Non ci sono solo Juventus e Roma”

Tra i tanti giovani che hanno “sfilato” nelle prime due amichevoli della nuova Italia di Roberto Mancini Bryan Cristante ha trovato poco spazio. Solo scampoli contro Arabia Saudita e Francia, eppure il centrocampista scuola Milan e reduce da una stagione da protagonista con l’Atalanta è tra quelli che hanno più mercato. Anzi, Cristante sembra destinato ad accasarsi molto presto in una grande del calcio italiano, come anticipato dall’agente Giuseppe Riso, intervistato da RMC Sport a margine del premio “Colantuoni-De Rosa”: “In settimana comunicheremo la nostra scelta. Su Bryan non ci sono solo Juventus e Roma, ma è arrivato il momento di decidere”.

Riso ha parlato anche di altri due giocatori della propria scuderia e di proprietà dell’Atalanta, Andrea Petagna e Marco Sportiello, quest’ultimo destinato a tornare temporaneamente alla base dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina: “Petagna ha fatto una stagione importante nonostante un problema fisico da novembre. Io credo che sarà il futuro della Nazionale. Lazio? Ha mercato, è molto legato all’Atalanta e a Gasperini, vedremo cosa succederà. Per Sportiello dipende da cosa deciderà il giocatore, se si realizza quello che pensiamo è possibile anche che non rimanga. Marco ha detto da subito che la Fiorentina gli è entrata nel cuore, penso che abbia fatto una stagione importante”.

