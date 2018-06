Da Perin a Cristante a… Romagnoli: la giornata di mercato delle big

L’estate deve ancora cominciare ma il calciomercato già freme. In attesa dei Mondiali, che potrebbero stravolgere prezzi e valutazioni nonché portare alla ribalta nuovi nomi sulla scena internazionale del grande calcio, le big della Serie A non perdono tempo e costruiscono le rose che verranno. Aggiungendo, togliendo o consolidando tasselli, giorno dopo giorno.

JUVENTUS – Nel gmartedì in cui Lichtsteiner diventa ufficialmente un giocatore dell’Arsenal e Allegri pare sempre più destinato a restare in bianconero con buona pace del Real Madrid, la Vecchia Signora sottopone alle visite mediche Mattia Perin, portiere della Nazionale e ormai soltanto ex del Genoa chiamato a giocarsi un ruolo da titolare con Szczesny nella prossima stagione. Continua intanto il pressing per Matteo Darmian, terzino dello United per cui gli inglesi chiedono 20 milioni davanti a un’offerta della Juve ferma a 12, mentre a centrocampo Marchisio, scontento per il minutaggio della stagione appena conclusa, flirta con il Monaco e potrebbe prendere la via del Principato.

NAPOLI – Archiviato in entrata l’acquisto di Verdi, gli azzurri sono ora concentrati sull’affare Jorginho, con De Laurentiis che chiede al Manchester City non meno di 50 milioni. L’impressione è che la fumata bianca arriverà, data anche la poca distanza fra domanda e offerta: già pronti i sostituti, con Rudy del Bayern Monaco (vecchia conoscenza di Ancelotti) e Torreira della Samp in pole position. In stallo la situazione di Leno e Politano, per cui Bayer Leverkusen e Sassuolo continuano a fare muro. Tornano sirene dalla Cina per Hamsik, ma il capitano pare aver deciso una volta per tutte di restare.

ROMA – Il nome di giornata in casa giallorossa è quello di Bryan Cristante, per il quale Monchi ha un accordo con l’Atalanta per 5 milioni di prestito oneroso con riscatto obbligatorio fissato a 25, per un’operazione dunque da 30 milioni complessivi. Si battono ancora con forza le piste che portano ai gioielli dell’Ajax, Kluivert e Ziyech, mentre in uscita è in programma nei prossimi giorni un summit con la Fiorentina per El Shaarawy.

INTER – I nerazzurri devono cedere e realizzare circa 30-40 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno. La tattica sembra quella della scorsa stagione, ossia muro sui big – Skriniar e Icardi su tutti – e operazioni legate invece ai giovani per sistemare il bilancio e poi passare invece alla fase di rinforzo della squadra. In uscita Dalbert è vicino al Monaco con la formula del prestito di 3 milioni e diritto di riscatto fissato a 24; sempre alta invece l’attenzione su Malcolm, su cui però i tempi appaiono più lunghi.

MILAN – In attesa del 18 giugno, data fissata per la decisione finale della Uefa sull’eventuale esclusione della squadra dall’Europa League o sulle sanzioni economiche da comminare al club di via Aldo Rossi , i rossoneri hanno ufficializzato il rinnovo di Alessio Romagnoli fino al 2022. Un’operazione che, a mercato in entrata bloccato, dà in ogni caso fiducia all’ambiente, spaventato dall’ipotesi di esodo dei big in rosa. Romagnoli ha confermato di credere fortemente nel progetto, Fassone e soprattutto Mirabelli, intanto, agiscono nell’ombra e nel silenzio.