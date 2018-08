Dal Portogallo, anche il Porto su Marchisio: l’ex Juventus corteggiato da diversi club

Si è svincolato dalla Juventus solamente pochi giorni fa, ma il futuro di Claudio Marchisio è ancora nel mondo del calcio. L’ex centrocampista bianconero sta decidendo quale sarà il suo prossimo club. Tante le squadre che si sono proposte per averlo in squadra: dalla Cina all’America, ma soprattutto in Francia e, ultimo, in Portogallo. Sembra infatti che oltre allo Sporting Lisbona, anche altri due dei più importanti top club portoghesi si siano mossi per provare ad offrire un contratto all’ex Principino bianconero.

PROPOSTE – Secondo quanto rivela A Bola, non ci sarebbe solo il Benfica sulle tracce di Marchisio, bensì anche il Porto. Il club allenato dall’ex Lazio e Inter Sergio Conceição, infatti, ha inprogramma un incontro con il giocatore per cercare di convincerlo a firmare e a mostragli il proprio progetto. Ad onor del vero – spiega il quotidiano – l’ex Juventus e la famiglia preferirebbero vivere a Lisbona, ma Benfica e Porto restano comunque molto attente alla situazione legata al centrocampista e ci proveranno fino alla fine.