Dal Portogallo, Napoli all’attacco per un gioiello del Benfica: c’è l’offerta con contropartita

Il Napoli si rifà il look sulle corsie esterne. Dopo aver chiuso per Di Lorenzo dall’Empoli, ecco che la società di Aurelio De Laurentiis fa sul serio per un altro obiettivo. Direttamente dal Benfica, campione di Portogallo, ecco Grimaldo, esterno mancino classe ’95.

Ne è convinto il quotidiano Record che oggi in prima pagina titola: “Napoli all’attacco per Grimaldo! Offerti 25mln più Mario Rui”. Secondo la stampa lusitana, quindi, la mossa del club partenopeo è quella di forzare la mano al Benfica inserendo nella trattativa anche una contropartita. Il terzino sinistro piace da tempo alla società azzurra che continua a pensare a lui per completare la corsia mancina al fianco di Ghoulam. I due presidenti, Luis Filipe Vieira e Aurelio De Laurentiis si sarebbero anche già incontrati per portare avanti in prima persona la trattativa.