Dalbert-Monaco, frenata. E i francesi tornano su Ricardo Rodriguez

Il Monaco continua la caccia a un terzino sinistro e non sposta i riflettori da Milano. Proprio mentre pareva a un passo dalla chiusura, l’affare legato a Dalbert ha subito un forte rallentamento dovuto alla richiesta ferma dell’Inter di lavorare a un prestito non con diritto, bensì con obbligo di riscatto fissato a 24 milioni. Una formula che non convince i monegaschi, ripiombati così con forza su Ricardo Rodriguez, obiettivo già di un paio di settimane fa. Il futuro dello svizzero, tuttavia, non sarà deciso prima della fine del Mondiale e il Milan si è già detto intenzionato a non abbassare le richieste sotto i 18 milioni versati lo scorso anno al Wolfsburg per assicurarsi le prestazioni di Rodriguez.