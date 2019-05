Dal’Inghilterra, Sergio Ramos via dal Real Madrid: due pretendenti anche in Premier League

Dalla Spagna è esplosa una vera e propria bomba di mercato: Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid. Secondo le indiscrezioni rilasciate nella giornata di ieri da AS, il centrale spagnolo sarebbe in rotta con il club Blancos e vorrebbe cercare una nuova avventura.

Sul classe ’86, inutile dirlo, hanno messo gli occhi i maggiori top club d’Europa, anche se non è da eslcudere un possibile futuro in Cina. Ma stando a quanto riporta il Mirror, seguendo appunto le voci di mercato di AS, potrebbero avere una corsia privilegiata sul difensore due top club inglesi: Manchester United e Liverpool, infatti, sarebbero mete importanti nelle quali Sergio Ramos potrebbe ritrovare vittorie e sorriso.

In Red Devils, Ramos farebbe coppia con Victor Lindelöf; mentre al Liverpool formerebbe forse il duo di centrali più forte del mondo con Virgil van Dijk.