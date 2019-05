Dalla Francia, Al-Khelaifi rivoluziona il Psg: pronti 210 milioni per tre giocatori del Real Madrid

Diventano sempre più insistenti le voci che vogliono una vera e propria rivoluzione in casa Paris Saint-Germain. Troppo poco il titolo di campione di Francia e la sola Ligue 1 conquistata. Il presidente Nasser Al-Khelaifi vuole di più ed è pronto, come al solito, a mettere mano al portafoglio.

Secondo quanto riporta Le Parisien, il numero uno del club parigini avrebbe intenzione di spendere almeno 210 milioni di euro e portare a Parigi tre campioni del Real Madrid.

La notizia trova conferma anche in Spagna dove Sport parla di Kroos, Bale e Isco come i giocatori che si trasferiranno dalla Liga al campionato francese. Allo stesso tempo, spiega il quotidiano, Al-Khelaifi sarebbe disposto a cedere Cavani e Draxler per monetizzare e avere meno difficoltà dal punto di vista economico. I giocatori del Real Madrid sarebbero valutati circa 80 milioni per il centrocampista tedesco; 60 per Isco e 70 per il gallese per il quale si sarebbe fatto vivo anche il Tottenham, suo vecchio club.