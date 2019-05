Dalla Francia: folle idea Real Madrid. Altro big in arrivo

Real Madrid insaziabile sul mercato. Non basta l’imminente arrivo di Eden Hazard a far felice Zinedine Zidane: i blancos stanno lavorando ad un altro incredibile colpo, che alzarebbe in maniera esponenziale il tasso tecnico della rosa. Secondo quanto raccolto da Canal+, i madrileni hanno infatti avviato i primi contatti con Mohamed Salah.

SOGNO – Il sogno delle merengues è quello di costruire un tridente formato da Hazard, Benzema e, appunto, Salah, in modo da poter andare in modo deciso all’assalto sia della Liga sia della Champions League. Il tutto grazie ad ulteriori rinforzi anche in altre zone del campo, con, ad esempio, l’interesse per Paul Pogba che continua a rimanere più vivo che mai.