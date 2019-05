Dalla Francia: Hazard è del Real. L’annuncio dopo la finale di Europa League

È tutto pronto per il passaggio di Eden Hazard al Real Madrid. Dopo un lungo corteggiamento durato mesi, il giocatore del Chelsea è ormai ad un passo dal trasferimento in Spagna, almeno secondo quanto raccolto da L’Equipe. Per il quotidiano francese, i blancos avrebbero trovato un accordo con i londinesi sulla base di 100 milioni di euro, soddisfacendo così la richiesta del tecnico Zinedine Zidane, da sempre grande estimatore del fantasista.

ANNUNCIO – L’annuncio, sempre stando a L’Equipe, dovrebbe però arrivare solamente dopo la finale di Europa League che, a Baku, opporrà il Chelsea all’Arsenal nella serata del 29 maggio, con Hazard che vorrebbe chiudere la sua avventura inglese con un trofeo fra le mani.