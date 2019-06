Dalla Francia: Neymar ha richiesto esplicitamente di lasciare il Paris Saint-Germain

Sarebbe ormai giunta al termine l’esperienza in Francia di Neymar, che secondo Telefoot avrebbe esplicitamente chiesto di lasciare il Paris Saint-Germain per andare a giocare altrove. I motivi sono presto noti: anzitutto il trattamento spietato che – a suo dire – gli starebbe riservando il mondo del calcio francese, poi il sempre più probabile arrivo di Leonardo nel ruolo di direttore sportivo al posto di Antero Henrique, che è sempre stato fra i primi sostenitori del calciatore 27enne. Al momento sono solo voci, anche perché pare che il Psg in verità gli stia proponendo addirittura un rinnovo del contratto. Certo che se il “mal di pancia” fosse vero, sarebbe impossibile trattenere un giocatore che non ha alcun voglia di continuare a vestire quella maglia. Su di lui resta alla finestra il Barcellona, con Leo Messi che spinge per il ritorno in blaugrana del brasiliano.