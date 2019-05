Dalla Germania: clamoroso, Lewandowski può lasciare il Bayern Monaco

Clamorosa notizia di mercato proveniente dalla Germania. Secondo quanto raccolto dal Kicker, Robert Lewandowski potrebbe lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione. All’attaccante sarebbe stato proposto un rinnovo del contratto fino al 2022, ma lui starebbe prendendo tempo per poter valutare alcune offerte ricevute in queste settimane.

BIG – Sul polacco, in particolare, avrebbero messo gli occhi Manchester United e Paris Saint-Germain, che nei prossimi mesi potrebbero andare all’assalto per aggiudicarsene le prestazioni. I Red Devils sono infatti alla ricerca di un centravanti per sostituire il partente Romelu Lukaku, mentre i francesi voglioni coprirsi le spalle in caso di addio di Edinson Cavani, che potrebbe essere tentato da una nuova avventura.