Dalla Spagna, assalto dell’Atletico Madrid ad un gioiello del Napoli

Potrebbe rientrare in diverse trattative di mercato, ma il futuro di Elseid Hysaj, terzino del Napoli, potrebbe essere in Spagna.

Sul suo contratto è presente una clausola da 50 milioni, ma è impossibile pensare che qualcuno possa sborsare tale cifra dopo una stagione davvero sottotono. Ecco perché, nonostante il contratto, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Napoli si accontenterebbe di 30 milioni per lasciar partire il terzino classe ’94.

Tra i club maggiormente interessati all’albanese c’è l‘Atletico Madrid, che sarebbe pronto a spendere 25 milioni per l’esterno destro. Hysaj sarebbe stato richiesto direttamente da Diego Pablo Simeone, che vuole un esterno bravo anche in fase difensiva. Il matrimonio pare annunciato, visto che la differenza tra domanda e richiesta è minima. Sull’albanese, però, potrebbe esserci anche la Juventus, non appena verrà annunciato Sarri.