Dalla Spagna: Atletico Madrid, Hernandez andrà al Bayern Monaco

Lucas Hernandez lascerà l’Atletico Madrid per approdare al Bayern Monaco già a gennaio. Questa è la notizia raccolta da Marca, che riporta come il club tedesco pagherà ai colchoneros gli 80 milioni di euro previsti dalla clausola. Il difensore laureatosi campione del mondo con la Francia ai Mondiali di Russia, malgrado abbia rinnovato il contratto con l’Atletico la scorsa estate fino al 2024, sarebbe pronto a lasciare la Spagna e a firmare un contratto di quattro anni con i tedeschi. Quella contro l’Alaves, gara nella quale il difensore francese è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio, potrebbe essere stata quindi l’ultima partita giocata dal calciatore con la maglia dell’Atletico Madrid. Per il Bayern Monaco sarebbe un gran colpo, che gli permetterebbe di portarsi a casa uno dei terzini di maggior livello sul panorama mondiale.