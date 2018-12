Dalla Spagna: Barcellona pronto al doppio colpo di mercato

Barcellona scatenato sul mercato. Nonostante la leadership in campionato e il passaggio agli ottavi di finale di Champions League da primi del girone, i blaugrana vogliono ulteriormente rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Ernesto Valverde. Sono due i nomi messi nel mirino dalla società catalana: il primo è quello di Frenkie de Jong, centrocampista dell’Ajax, il secondo è invece quello di Adrien Rabiot, talento del Paris Saint-Germain.

Il Barcellona, come riportato da Marca, vorrebbe portarsi a casa entrambi i giocatori, data l’età non più verdissima dei perni del centrocampo blaugrana, vale a dire Sergio Busquets, Ivan Rakitic e Arturo Vidal. L’interessamento per il francese è presente fin dalla scorsa estate, con il Barca che ha tutte le intenzioni di tornare presto alla carica, mentre su De Jong la società spagnola dovrà battere la concorrenza del Psg, pronto a mettere sulla bilancia la bellezza di 80 milioni di euro per accaparrarsi il giocatore olandese.