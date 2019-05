Dalla Spagna, colpo Atletico Madrid: c’è Cavani per il dopo Griezmann

Futuro in Spagna per Edison Cavani. Il bomber del Paris Saint-Germain sarebbe molto vicino all’ambiente dell’Atletico Madrid.

Lo riporta Caden Ser che parla di un Matador entusiasta di lavorare sotto la guida di Diego Simeone. L’attaccante del Psg, nonostante abbia di recente confermato la volontà di rimanere in Francia, potrebbe essere spinto a lasciare la Ligue 1 dopo la querelle tra Mbappé, Neymar e il club parigino.

Dalla Spagna sono sicuri che dopo la sicura partenza di Griezmann il nome nuovo per l’Atletico Madrid sia proprio quello di Edinson Cavani che non sembra essere fondamentale nell’economia del gioco di Tuchel. Il tutto, però, dipenderà non solo dalla cessione, ancora da definire de Le Petit Diable, ma anche dalla posizione di Diego Costa. Lo spagnolo dovrebbe essere in partenza. Ma solo dopo la sua cessione si aprirà la porta per l’eventuale arrivo di Cavani.