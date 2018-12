Dalla Spagna, Fabregas negozia l’addio al Chelsea: pronto ad un nuovo progetto in Europa

Nome caldo del calciomercato invernale ed eventualmente anche estivo. Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea, è pronto a dire addio al club londinese guidato da Maurizio Sarri e si appresta ad affrontare una nuovo importante avventura in Europa.

Ne è sicuro Marca, che rilancia la notizia dell’addio imminente dello spagnolo dal club di Abramovich. “Cesc sta negoziando l’addio ai Blues”, così afferma il periodico iberico riguardo alla trattativa tra giocatore e club inglese.

DESTINAZIONE – Il nome di Fabregas resta molto caldo anche in Italia, dove il Milan su tutti si è da tempo fatto sentire col Chelsea e direttamente con il giocatore spagnolo. Marca, però, vede un altro club favorito per far sue le prestazioni del classe 1987: il Monaco di Henry. L’ex Arsenal, Barcellona e ormai anche Chelsea, si appresta ad affrontare un altro nuovo importante progetto europeo e il club monegasco, di quello che è considerato un grande amico del catalano, sembra essere favorito nonostante il momento decisamente non positivo il Ligue 1.

Il Milan, però, è un’ipotesi che ancora non deve essere scartata.