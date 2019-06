Dalla Spagna, frenata Pogba-Real: il Manchester United lo dichiara incedibile

Dopo aver piazzato i colpi Luka Jovic ed Eden Hazard, l’obiettivo di mercato numero uno del Real Madrid è costituito da Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United viene infatti ritenuto dal tecnico Zinedine Zidane un tassello fondamentale nel progetto di rinascita dei blancos, reduci da un’annata avara di soddisfazioni. Ma la strada per arrivare al francese, come riporta AS, è tutt’altro che in discesa.

INCEDIBILE – Il Real avrebbe provato ad avviare contatti con i Red Devils per trattare l’acquisto dell’ex giocatore della Juventus, trovandosi però davanti un muro: gli inglesi considerano infatti Pogba incedibile. A questo punto, per sbloccare l’operazione, ci vorrebbe una netta presa di posizione da parte del centrocampista, che dovrebbe dichiarare esplicitamente di non voler più rimanere al Manchester United.