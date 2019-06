Dalla Spagna, Griezmann ancora incerto: il Psg ci prova

Le sue ultime parole hanno lasciato ancora molti dubbi. Antoine Griezmann dice di sapere dove giocherà in futuro, ma ancora non lo rivela alla stampa. L’attaccante francese lascerà l’Atletico Madrid ma ancora non ha comunicato la sua prossima squadra.

Su di lui, da tempo, il Barcellona, ma la mancata chiusura della trattativa, ha lasciato aperti diversi scenari. Il Manchester United ci ha provato, ma nelle ultime ore, il Paris Saint-Germain, pare essersi infilato in una corsia preferenziale.

Dalla Spagna, precisamente Sport, non lascia dubbi sulla possibilità che Griezmann possa anche ritornare in patria, magari proprio nella capitale francese: “Griezmann flirta con il Psg”. Ancora qualche settimana e tutti conosceranno, finalmente, la destinazione de Le Petit Diable.