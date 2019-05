Dalla Spagna, Griezmann ha firmato per il Barcellona

Griezmann-Barcellona, ci siamo. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, l’attaccante dell’Atletico Madrid sarebbe in procinto di trasferirsi in blaugrana.

A parlare di pre-contratto firmato e di incontro per confermare la situazione è Cadena Ser che annuncia la volontà della società colchoneros di voler essere informata di quanto stia accadendo tra il suo attaccante e il Barcellona. Secondo quanto si apprende, il francese avrebbe già firmato un pre-contratto quinquennale con i catalani, che presto dunque potrebbero versare all’Atletico i 120 milioni della clausola rescissoria del giocatore. In tale senso, non essendoci ancora nulla di ufficiale, il club di Madrid avrebbe chiesto un incontro con Griezmann per non trovarsi a dover cercare il suo sostituto all’ultimo momento.