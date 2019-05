Dalla Spagna, il Barcellona cala il tris: anche Van de Beek nel mirino

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il Barcellona potrebbe essere in piena corsa per un altro talento dell’Ajax, Donny van de Beek.

Dopo aver acquistato Frankie de Jong ed essere in trattativa avanzata per Matthijs de Ligt, i blaugrana hanno messo gli occhi sul talento classe ’97 dei Lancieri. L’olandese è nel mirino anche di Tottenham e Borussia Dortmund, oltre che dell’Inter, e in questa stagione ha già segnato 15 reti in 47 partite.

Il club catalano, dopo aver vinto la Liga, vorrebbe ringiovanire la rosa e van de Beek potrebbe essere il terzo colpo olandese dall’Ajax, in un’unica sessione di mercato.