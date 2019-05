Dalla Spagna: il Barcellona frena per De Ligt. E la Juventus…

È uno dei pezzi più ambiti di questo mercato, cercato dalle big di mezza Europa. Matthijs de Ligt, grazie ad una stagione mostruosa con la maglia dell’Ajax, si è imposto come uno dei difensori più promettenti sul panorama mondiale, catturando su di sé gli occhi di numerose società. A muoversi sin dall’inizio con maggior decisione rispetto alla concorrenza è stato il Barcellona, con i blaugrana che, fino ai giorni scorsi, sembravano avere in pugno la trattativa. Ora, però, il colpo di scena: secondo quanto raccolto da Sport, ci sarebbe stata infatti una frenata, con i catalani che non sarebbero disposti ad alzare ulteriormente l’offerta presentata al giocatore e al suo entourage.

E LA JUVENTUS… – Una notizia che non può che far felice la Juventus, grande estimatrice di De Ligt, con la dirigenza bianconera che, vista la situazione, potrebbe tornare alla carica…