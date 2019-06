Dalla Spagna, il Barcellona ha scartato de Ligt per…mancanza di umiltà

Il tormentone dell’estate e del calciomercato continua a far parlare di sé. Quale sarà il futuro di Matthijs de Ligt? Probabilmente, non sarà Barcellona. A riportarlo è Mundo Deportivo che scrive come i blaugrana avrebbero scartato il centrale olandese per…mancanza di umiltà.

Juventus, Psg e, forse, basta. Per Matthijs de Ligt il Barcellona potrebbe essersi tirato fuori. Al di là delle pretese sull’ingaggio, il club blaugrana avrebbe deciso di scartare il centrale classe ’99 per un discorso relativo all’attaggiamento del giocatore. Il motivo sarebbe la troppa arroganza del giocatore, comportamento non consono per un neanche 20enne. Se sul campo, questo aspetto può avere sviluppi positivi, da un’altra parte, invece no. Nell’ambiente catalano, si sarebbe sviluppata questa convinzione che avrebbe fatto perdere punti al difensore olandese: de Ligt manca sotto l’aspetto dell’umiltà e per questo, per ora, non farà parte del Barcellona.