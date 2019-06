Dalla Spagna, il Barcellona sogna in grande: ecco il tridente per la prossima stagione

Chi affiancherà Lionel Messi nel reparto avanzato del Barcellona nella prossima stagione? Dalla Spagna sognano in grande e ipotizzano un tridente pazzesco.

Coutinho, Dembelé e Suarez non vengono considerati, e accanto a La Pulce ecco due fuoriclasse. Il primo, Antoine Griezmann potrebbe essere la novità; il secondo, Neymar, potrebbe essere un gradito ritorno.

Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona potrebbe preparare dei veri botti per il mercato estivo. La squadra blaugrana, infatti, dopo aver confermato Valverde in panchina nonostante il fallimento in Champions League e in Copa del Rey, sarebbe pronta a rivoluzionare la rosa ad iniziare dal pacchetto avanzato. Il periodico spagnolo ha ipotizzato un tridente composto da Messi, Griezmann e Neymar. Se per il francese sembra ormai tutto fatto e il Barcellona pagherà la clausola rescissoria da 120 milioni, discorso differente per il brasiliano del Paris Saint-Germain che sogna di tornare, ma i costi potrebbero complicare e non poco la vicenda. I blaugrana attendono novità da Parigi dove le recenti dichiarazioni di Mbappé hanno creato qualche malumore e, soprattutto, attendono di capire se il Psg dovrà affrontare questioni legate al FFP e dunque essere obbligato a liberarsi di qualche suo pezzo pregiato. In caso di assalto a Neymar, la posizione di Dembelé e, soprattutto, quella di Coutinho, restano in bilico.