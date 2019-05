Dalla Spagna, il caso Mbappé aiuta Neymar ad andare…al Real Madrid

Neymar-Psg, potrebbe essere rottura. Le ultime dichiarazioni di Kylian Mbappé potrebbero aver creato ulteriore lontananza tra la Francia e l’asso brasiliano.

Il giovane attaccante francese ha chiesto maggiori responsabilità. Vuole essere l’uomo simbolo del club parigino e portarsi sulle spalle la squadra. Niente di male, ma forse un exploit che non è piaciuto troppo al compagno di squadra. Infatti, O’Ney, ha già vissuto una situazione simile al Barcellona. Come riporta Sport, che cita El Español, le pressioni di Mbappé alla società avrebbero servito l’assist a Neymar per andare via da Parigi.

L’ambiente che circonda Neymar è convinto che queste parole di Mbappé possano davvero essere l’occasione giusta per ripartire dalla Spagna dove il Real Madrid di Florentino Perez non ha mai fatto segreto di sognare, un giorno, l’arrivo del brasiliano. Neymar sa bene che per Al-Khelaifi, ma anche i sostenitori del Psg, Mbappé è visto come un’icona del calcio francese e rispetto a lui non avrebbe assolutamente nessuna chance di imporsi come stella assoluta. In tal senso, questo potrebbe accadere al Real Madrid che ha bisogno di rinascere e potrebbe ripartire proprio da lui. Nonostante il Psg abbia subito risposto alle parole di Mbappé e dunque spento, per il momento, ogni possibile caso, Neymar è vigile e vuole portare a suo vantaggio l’accaduto. In Spagna, evidentemente, si fregano già le mani, convinti che il brasiliano possa presto approdare ne La Liga.