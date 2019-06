Dalla Spagna: il Chelsea ha accettato l’offerta del Real Madrid per Hazard

Eden Hazard al Real Madrid, ormai ci siamo. Ad annunciarlo AS, che rivela che il Chelsea avrebbe accettato l’offerta dei blancos per il giocatore belga. I madrileni verserebbero nelle casse dei blues circa 100 milioni di euro, ma nell’accordo sono stati inseriti anche alcuni bonus, che potrebbero far salire le cifre dell’affare ai 145 milioni. Il fantasista dovrebbe invece firmare un lungo contratto, probabilmente di cinque anni.

UFFICIALITÀ – L’ufficialità potrebbe arrivare già in queste ore, mettendo così fine ad un lungo tormentone che dura ormai da mesi. Hazard è infatti stato corteggiato a lungo dal Real, dietro esplicita richiesta del tecnico Zinedine Zidane, grande estimatore del giocatore.