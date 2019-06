Dalla Spagna: il Manchester United su Coutinho e Rakitic per sostituire Pogba

Paul Pogba vuole lasciare il Manchester United. Il francese, dopo l’opaca stagione dei Red Devils, ha manifestato più volte il desiderio di cambiare aria e, sulle sue tracce, vi sono da tempo Real Madrid e Juventus. Malgrado il club inglese abbia più volte ribadito l’incedibilità del proprio giocatore, in queste ore la dirigenza dello United si è messa alla ricerca degli eventuali sostituti del centrocampista.

OBIETTIVI – Secondo quanto raccolto dal Mundo Deportivo, il Manchester, in caso di partenza di Pogba, è pronto ad andare all’assalto di Ivan Rakitic e Philippe Coutinho, entrambi attualmente in forza al Barcellona. Più facile arrivare al brasiliano, in uscita dai blaugrana, mentre il croato, al momento, viene ritenuto dai catalanii incedibile.