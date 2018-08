Dalla Spagna, il Psg ci prova per Dembélé

Non solo Arsenal, anche il Paris Saint-Germain starebbe pensando a Ousmane Dembele. L’esterno offensivo destro del Barcellona, in questa sessione di mercato, era finito anche nel mirino dell’Inter. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, questa volta a provare il colpo sarebbero proprio i parigini a caccia di un rinforzo per l’attacco.

DALLA SPAGNA – Il giocatore francese, acquistato solamente un’estate fa dal Barcellona per circa 145 milioni di euro bonus compresi, non sarebbe nella lista dei partenti e i blaugrana non avrebbero il desiderio di cedere il suo giocatore, ma davanti ad un’offerta importante potrebbero pensarci. Dopo il corteggiamento non andato a buon fine da parte dell’Arsenal del tecnico Unay Emery che avrebbe proposto circa 100 milioni di euro per il classe ’97, adesso tocca al Psg. Il Barcellona sarebbe disposto a trattare e pensare alla cessione di Dembélé solamente davanti ad un’offerta monstre.