Dalla Spagna: il Real Madrid presenterà Hazard la prossima settimana

Sembra tutto fatto per il passaggio di Eden Hazard al Real Madrid. Dopo un corteggiamento andato avanti per mesi, il giocatore del Chelsea è ormai ad un passo dal trasferimento alla corte di Zinedine Zidane. Ne sono sicuri in Spagna, tanto che AS azzarda anche quando vi sarà la presentazione ufficiale del belga: la prossima settimana e, probabilmente, nella giornata di lunedì 3 giugno. Una presentazione in grande stile, che sarà effettuata direttamente allo stadio Santiago Bernabeu.

NON SOLO HAZARD – Ma quello di Hazard non è l’unico grande colpo che hanno in testa i dirigenti delle merengues. Presto potrebbero infatti venire acquistati dal Real anche Jovic e Mendy, andando così ad alzare in maniera esponenziale il potenziale della rosa madrilen.