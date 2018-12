Dalla Spagna, Isco via dal Real Madrid: “Un piede fuori…”

Ancora una grana da risolvere in casa Real Madrid. Non si placano, infatti, i problemi legati al centrocampista spagnolo Isco.

I suoi rapporti difficili con Solari, e non ultimi, quelli con la tifoseria Merengues, starebbero allontandando sempre più l’ex Malaga da Madrid. In Spagna sono sicuri: “Isco ha un piede fuori”. Chiaramente il riferimento è all’uscita del classe 1992 dal club di Florentino Perez.

Secondo As, infatti, il talentuoso spagnolo è prossimo all’addio e una sua partenza già nel prossimo mercato di gennaio non sarebbe totalmente da escludere. Quello che è certo, è che se i rapporti non dovessero tornare sereni, il Real Madrid andrebbe certamente a cedere Isco nella prossima finestra estiva, cercando di non perdere troppo in termini economici. Anche se, con un giocatore scontento e sul piede di guerra, il potere contrattuale dei Blancos non sarebbe molto forte. La Juventus è tra le pretendenti principali per lo spagnolo. La duttilità tattica di Isco piace, e molto, ad Allegri che farà di tutto per provare a prenderlo.