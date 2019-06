Dalla Spagna: maxi offerta del Psg per Cristiano Ronaldo, lui ci sta pensando

Una clamorosa notizia giunge dalla Spagna per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo: secondo quanto riportato da Diario Gol, l’asso portoghese potrebbe lasciare l’Italia dopo una sola stagione, in cui ha vinto Scudetto e Supercoppa Italiana. Perché? Ci sarebbe una maxi offerta del Paris Saint-Germain per il club bianconero (si parla di 140 milioni di euro) più addirittura 50 annui per CR7. Il campione ex Real Madrid ha sempre sostenuto che sarebbe rimasto a Torino per provare a fare meglio in Champions League, infatti non trovano conferme le voci messe in giro da Diario Gol, ma secondo lo stesso giornale spagnolo potrebbe anche essere interessato a cambiare aria e Paese, per provare a vincere anche in Francia. Naturalmente, per permettere un’operazione simile, il club parigino dovrebbe vendere almeno uno dei suoi gioielli Mbappé-Neymar.