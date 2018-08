Dalla Spagna, maxi offerte per Rakitic: il Barcellona trema

Sirene di mercato anche in uscita in casa Barcellona. Dopo l’arrivo di Malcom e di Vidal, alcuni club francesi starebbero pensando di fare shopping in Spagna. Secondo quanto rivela il Mundo Deportivo, dalla Ligue 1 Psg e Monaco vorrebbero acquistare Ivan Rakitic, centrocampista croato vice campione del mondo.

OFFERTE – Come si legge anche nella versione online del periodico iberico, il PSG e il Monaco pensano al centrocampista croato che ha una clausola rescissoria da 125 milioni di euro. Il rapporto tra il calciatore e il Barcellona però è solidissimo e nessuna delle due parti pensa a una separazione nel corso di questa estate anche se un’offerta da oltre cento milioni potrebbe far cambiare idea. Il pericolo numero uno è il Paris Saint-Germain che ha cercato a lungo Kanté senza trovare l’ok da parte del Chelsea. Stesso discoso per Pogba, per cui il Manchester United ha fatto muro. Ecco perché con la situazione di Rabiot da risolvere, i parigini starebbero pensando seriamente a Rakitic. Il Monaco, invece, ha venduto Fabinho e Lemar e acquistato Golovin, che si è infortunato e starà fuori un mese, e potrebbe non avere grossi problemi a pagare la clausola. Due piste possibili per uno dei centrocampisti più forti del palcoscenico europei e mondiale.