Dalla Spagna: Mbappé verso il Real Madrid

Real Madrid scatenato sul mercato. Dopo aver piazzato i colpi Luka Jovic ed Eden Hazard, i blancos sognano di portare in Spagna il gioiello del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Secondo quanto raccolto da AS, l’operazione che porterebbe il francese alle merengues sarebbe strettamente legata a quella che potrebbe portare Antoine Griezmann al Psg. Il “petite diable”, in uscita dall’Atletico Madrid, è infatti corteggiato dal club di Al-Khelaifi, alla ricerca di un attaccante proprio per poter sopperire ad un’eventuale partenza d Mbappé.

TRATTATIVA – Nelle prossime settimane il Real potrebbe avanzare una vera e propria offerta al Psg, contando anche sul benestare all’operazione dato dal giocatore.